В Белгородской области в военной части сдетонировали боеприпасы, есть пострадавшие

В Белгородской области в сельском доме культуры произошли детонация боеприпасов и пожар. По данным источника ТАСС, инцидент произошел на хуторе Тоненькое.

В Белгородской области в сельском доме культуры произошли детонация боеприпасов и пожар. По данным источника ТАСС , инцидент произошел на хуторе Тоненькое.

Внутри здания находились боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали 10 военнослужащих, также были эвакуированы 15 жителей из соседних с ДК домов. О погибших источник не сообщил.

По информации Тelegram-канала Baza, взрыв случился в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. Один из военнослужащих якобы взорвал гранату РГД-5. После этого в здании сдетонировали боеприпасы, и произошел пожар. По данным Baza, погибли три человека, пострадали минимум 10.