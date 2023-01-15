Арестович признался, что упавшую в Днепре на жилой дом ракету сбила ПВО Украины

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что упавшая на девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что упавшая на девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины.

Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд. Об этом Арестович сообщил в субботу, 14 января, в одной из программ на YouTube.

Число жертв попадания в жилой дом в Днепре выросло до 18, еще 73 человека пострадали, сообщил глава областной военной администрации Резниченко. Судьба еще 40 человек остается неизвестной, спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что в городе Днепр на Украине мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского.