Жена находящегося на ИВЛ фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии

Жена госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии. Об этом в субботу, 14 января, Оксана Домнина рассказала «Известиям».

Жена госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии. Об этом в субботу, 14 января, Оксана Домнина рассказала « Известиям ».

"Никаких изменений нет, больше пока ничего не могу сказать — ни хорошего, ни плохого", — отметила она.

Ранее, 11 января, источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое . У спортсмена диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Он по-прежнему остается в Коммунарке, где его подключили к аппарату ИВЛ.

Также Костомарову продолжают проводить процедуру ЭКМО. Тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали 10 января. До жалоб на здоровье в новогодние праздники Костомаров выступал в ледовых шоу, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой.