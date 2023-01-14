Жена находящегося на ИВЛ фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии

Жена госпитализированного с пневмонией фигуриста Романа Костомарова сообщила об отсутствии изменений в его состоянии. Об этом в субботу, 14 января, Оксана Домнина рассказала «
"Никаких изменений нет, больше пока ничего не могу сказать — ни хорошего, ни плохого", — отметила она.
Ранее, 11 января, источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова
Также Костомарову продолжают проводить процедуру ЭКМО. Тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.
Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали 10 января. До жалоб на здоровье в новогодние праздники Костомаров выступал в ледовых шоу, а также исполнил одну из главных ролей в спектакле «Волшебник страны Оз».
Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой.