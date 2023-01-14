Вильфанд: в Европейской России прогнозируется период теплой погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Европейской России прогнозируется продолжительный период теплой погоды. В Москве ожидается до +6 градусов на следующей неделе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Европейской России прогнозируется продолжительный период теплой погоды. В Москве ожидается до +6 градусов на следующей неделе. Такой прогноз в субботу, 14 января, синоптик дал «Известиям».

Это выше многолетних значений, которые характерны для середины месяца. В дальнейшем температура будет еще повышаться, воздушные массы будут приходить еще и со Средиземного моря, поэтому уже во вторник, 17 января, температура перейдет за нулевую отметку.

По словам Вильфанда, местами выпадет небольшой снег, но дождя и сильных осадков не ожидается. С 18 января дневные показатели будут преимущественно положительные — +1…-4, ночью — до -1 градуса. Наиболее заметное повышение температуры придется на конец рабочей недели: ночью температура составит 0…+3, днем — +2…+4.

«Очень сильные морозы, которые наблюдались в конце каникул, в рождественские дни, связаны с тем, что в атмосфере прогнозировался и был зафиксирован так называемый ультраполярный процесс», — пояснил синоптик.

Он обратил внимание на то, что с начала года наблюдалось рекордное потепление. Сейчас, по словам Вильфанда, антициклон уходит из Европейской России и медленно движется на юго-восток. Вместо него постепенно приходит хорошо выраженное циклоническое образование.

«Центр этого циклона на северо-западе, в районе Скандинавии, и это означает, что по восточной периферии этого циклона воздушные массы перемещаются с Атлантики, с центральных и южных акваторий. А там воздух теплый по определению. Именно поэтому и прогнозируется продолжительный период теплой погоды», — подчеркнул синоптик.