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В Ряжске обрушение потолка на вокзале произошло из-за замены светильника
В пятницу, 13 января, в зале ожидания на вокзале станции Ряжск-1, которое находится в аренде АО «ЦППК», при производстве плановых работ по замене светодиодного светильника работниками компании произошло частичное выпадение конструкций подвесного потолка.

В пятницу, 13 января, в зале ожидания на вокзале станции Ряжск-1, которое находится в аренде АО «ЦППК», при производстве плановых работ по замене светодиодного светильника работниками компании произошло частичное выпадение конструкций подвесного потолка. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время место огорожено. В ближайшее время там проведут восстановительные работы.

Напомним, ранее фото с места происшествия появилось в соцсетях.