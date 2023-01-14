В Ряжске обрушение потолка на вокзале произошло из-за замены светильника

В пятницу, 13 января, в зале ожидания на вокзале станции Ряжск-1, которое находится в аренде АО «ЦППК», при производстве плановых работ по замене светодиодного светильника работниками компании произошло частичное выпадение конструкций подвесного потолка.

В пятницу, 13 января, в зале ожидания на вокзале станции Ряжск-1, которое находится в аренде АО «ЦППК», при производстве плановых работ по замене светодиодного светильника работниками компании произошло частичное выпадение конструкций подвесного потолка. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время место огорожено. В ближайшее время там проведут восстановительные работы.

Напомним, ранее фото с места происшествия появилось в соцсетях.