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В Рязанской области за сутки изъяли 90 литров незаконного алкоголя
Из мест незаконной продажи алкогольной продукции в Рязанской области за минувшие сутки изъяли более 90 литров спиртного. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Из мест незаконной продажи алкогольной продукции в Рязанской области за минувшие сутки изъяли более 90 литров спиртного. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Из двух развлекательных заведений изъяли алкоголь на 48,5 литров.

В Московском районе в ходе рейдов обнаружили и изъяли 10 литров алкогольной продукции в заведениях общепита, в Октябрьском районе — 15 литров.

Также сотрудники полиции выявили нарушения реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазинах и кафе в Спасском, Ряжском и Сасовском районах — всего 18 литров.

По данным фактам составлены административные протоколы, нарушителей ждут серьезные штрафы.

Рейды продолжаются.