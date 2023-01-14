В Рязани произошла еще одна авария на теплотрассе

В Рязани произошла еще одна авария на теплотрассе, повреждение в субботу, 14 января, случилось на улице Затинной в районе дома № 11.

В Рязани произошла еще одна авария на теплотрассе, повреждение в субботу, 14 января, случилось на улице Затинной в районе дома № 11, сообщает «МедиаРязань».

По данным дежурной РМПТС, на месте сейчас работают службы.

Рабочие откачивают воду, чтобы определить место порыва.

В домах №№ 7, 9, 11 по улице Затинной отключили отопление и горячую воду.

Напомним, утром в понедельник, 9 января, на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.