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В Рязани из горящей десятиэтажки на улице Мехзавода спасли 12 человек
В Рязани ночью в субботу, 14 января, загорелась квартира в десятиэтажке на улице Мехзавода. На пожаре спасли 12 человек, из них 3 ребенка.

В Рязани ночью в субботу, 14 января, загорелась квартира в десятиэтажке на улице Мехзавода. На пожаре спасли 12 человек, из них 3 ребенка. Эвакуировано 20 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире поступило в 03:36. В 04:10 возгорание локализовали, в 05:02 ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 6 единиц техники, 18 человек.

Огнем повредил комнату. Площадь пожара составила 18 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.