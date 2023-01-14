В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат

В России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Об этом сообщается на
По словам главы ведомства Антона Котякова, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат. Он отметил, что в этот список входят:
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
— материнский капитал;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам;
— ежемесячная страховая выплата и другие меры соцподдержки.
Размер маткапитала на первого ребенка вырос почти до 587 тысяч рублей, на второго составит почти 775,6 тысячи.
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2023 году этот показатель составит 1,119. По данным