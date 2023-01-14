В Подмосковье девушка с двухмесячным ребенком выпала из окна

Мать с двухмесячным ребенком выпала из окна в подмосковном поселке Мирный Люберецкого района. По информации Mash, у погибшей была послеродовая депрессия.

Мать с двухмесячным ребенком выпала из окна в подмосковном поселке Мирный Люберецкого района. По информации Mash, у погибшей была послеродовая депрессия.

Тело 25-летней девушки нашли утром в субботу, 14 января, во дворе многоэтажки на улице Академика Северина. Рядом с погибшей лежал младенец.

Сообщается также, что у отца ребенка случился нервный срыв.