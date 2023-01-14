В Москве водитель легковушки сбил ребенка на «зебре»

В Москве в субботу, 14 января, водитель Volvo сбил ребенка на «зебре». Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

В Москве в субботу, 14 января, водитель Volvo сбил ребенка на «зебре». ДТП произошло на Гризодубовой улице. Об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 9-летний ребенок шел по переходу на зеленый цвет, однако водитель не остановился пропустить его.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП.

Пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки.