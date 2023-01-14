Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
-3°
Вск, 15
-5°
Пнд, 16
-4°
ЦБ USD 67.57 -0.21 14/01
ЦБ EUR 73.11 0.32 14/01
Нал. USD 69.25 / 71.99 14/01 13:45
Нал. EUR 74.02 / 71.99 13/01 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
6 415
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
9 461
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
13 399
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
12 050
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Москве мужчина погиб при запуске самодельной петарды
В московском парке мужчина погиб при запуске самодельной петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

В московском парке мужчина погиб при запуске самодельной петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

Мужчина вместе с родственниками и друзьями решил устроить салют в Тимирязевском парке.

По информации Mash, 47-летний Сергей З. хотел запустить сделанную им пиротехнику, но она не запускалась. Когда он подошел посмотреть поближе, раздался взрыв. Мужчине оторвало два пальца и ранило в голову. Он скончался от травм.

На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства происшествия.