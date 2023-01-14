В Москве мужчина погиб при запуске самодельной петарды

В московском парке мужчина погиб при запуске самодельной петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

В московском парке мужчина погиб при запуске самодельной петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный СК.

Мужчина вместе с родственниками и друзьями решил устроить салют в Тимирязевском парке.

По информации Mash, 47-летний Сергей З. хотел запустить сделанную им пиротехнику, но она не запускалась. Когда он подошел посмотреть поближе, раздался взрыв. Мужчине оторвало два пальца и ранило в голову. Он скончался от травм.

На месте работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства происшествия.