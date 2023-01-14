В Кузбассе в аварии с пассажирским автобусом погибли пять человек

В ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом на трассе в Кузбассе погибли пять человек. Все погибшие находились в автомобиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД.

В Кузбассе водитель легковушки выехала на встречную полосу во время обгона и столкнулась с пассажирским автобусом. В машине погибли пятеро, среди находящихся в автобусе никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 12:45 на 233-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа.

По предварительным данным, водитель «ЗАЗ Шанс», двигаясь со стороны города Кемерово, нарушила правила обгона, не справилась с управлением и врезалась во встречный автобус «Нефаз». В результате водитель и четыре пассажира легковушки погибли на месте. В пассажирском автобусе сообщением Топки — Кемерово из 12 пассажиров никто за помощью к медикам не обращался.

На месте ДТП работают полицейские. Движение на участке дороги полностью перекрыто.