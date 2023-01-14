В Киеве и Буче раздались взрывы

В Киеве и Буче прогремели взрывы. Об этом сообщает в субботу, 14 января, РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

В Киеве и Буче прогремели взрывы. Об этом сообщает в субботу, 14 января, РИА Новости со ссылкой на украинское издание « Зеркало недели ».

"Киев! Взрыв на левом берегу. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была. Также сообщается о взрывах в городе Буча", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Также добавляется, что взрывы слышны в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По словам главы Киевской областной военной администрации, после взрывов в области на одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. В области объявлена воздушная тревога.