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Рязанцы Мистрюковы выиграли Кубок России по снежной и ледовой скульптуре в Перми
Рязанцы Юрий и Владимир Мистрюковы стали победителями Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Конкурс был посвящен 300-летию Перми. Рязанские мастера представили работу «300 П», сообщает портал 59.ru.

Рязанцы Юрий и Владимир Мистрюковы стали победителями Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Конкурс был посвящен 300-летию Перми. Рязанские мастера представили работу «300 П», сообщает портал 59.ru.

Скульпторам нужно было с помощью льда показать яркие моменты и исторических личностей, связанных с Пермью. На работу было меньше недели — турнир стартовал 8 января, а завершился 13-го.

Награду победителям вручил мэр Алексей Демкин в пермской Арт-резиденции.

«Мы с братом учились ледовому искусству на Урале, много работали с вашим льдом, поэтому нам вдвойне приятно демонстрировать наши работы именно в Перми. Мы очень любим лед за его прозрачность, а также за недолговременность. Это большой плюс, потому что на наших глазах шедевральная скульптура может растаять, что делает ее более ценной для зрителя», — рассказал Юрий Мистрюков.