Малков пообещал закупить для Рязани 10 машин скорой помощи

В ближайшее время в районы Рязанской области направят 26 машин скорой помощи, закупят для Рязани еще 10 машин. Об этом рассказал губернатор Павел Малков на встрече с коллективом станции скорой медицинской помощи.

В ближайшее время в районы Рязанской области направят 26 машин скорой помощи, закупят для Рязани еще 10 машин. Об этом рассказал губернатор Павел Малков на встрече с коллективом станции скорой медицинской помощи. Информация опубликована в телеграм-канале главы региона.

Малков поручил минздраву проработать вопрос ускоренного обновления спецтранспорта и возможности повышения зарплаты сотрудникам станции.

«В декабре в районы передали 15 новых оснащенных автомобилей, в ближайшее время направим в районы еще 26 машин и закупим для Рязани 10 машин. Будем планировать и другие закупки. В этом году пройдет масштабное обновление, которого не было много лет», — пообещал губернатор.

Он добавил, что создается единая диспетчерская служба, чтобы автоматизировать процессы с момента поступления вызова до оказания помощи на местах. Бригады снабжаются планшетами, которые будут подключены к единой информационной системе с данными пациентов. Так врач сможет на месте увидеть медкарту и эффективнее оказать помощь, отметил Малков.