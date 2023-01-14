Для устранения аварии на улице Затинной нужна замена участка теплотрассы

В Рязани для устранения аварии на улице Затинной требуется замена участка теплотрассы. Об этом сообщили в мэрии.

В Рязани для устранения аварии на улице Затинной требуется замена участка теплотрассы. Об этом сообщили в мэрии.

В субботу, 14 января, в связи с аварийным повреждением в тепловой камере отключили отопление в домах № № 7, 9, 11 на улице Затинной. На данный момент специалисты МУП «РМПТС» проводят земляные работы, добавили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что повреждение случилось на улице Затинной в районе дома № 11.