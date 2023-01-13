Вместо крещенских морозов в Москву придет погодная аномалия

По данным синоптиков, таких явлений не было за 140 лет наблюдений за погодой.

В Москве на Крещение ожидается рекордная оттепель. Об этом пишет « КП-Москва ».

Ожидается, что в выходные установится погода «на грани оттепели». Синоптики спрогнозировали до 0, -2 градусов днем, по ночам -2, — 4 градуса. Возможен небольшой снег.

В начале следующей недели, 16 и 17 января, ожидается повышение температуры до +1, +2 градусов. По ночам температура опустится чуть ниже нуля. Также прогнозируется мокрый снег.

18 и 19 января в столице пообещали до +6 градусов. Такая же температура ожидается в крещенскую ночь.

По данным синоптиков, таких явлений не было за 140 лет наблюдений за погодой. Максимум для 18 января +5,1 градуса, для 19 января +6,3 градуса, которые зафиксировали в 2007 году.