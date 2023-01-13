В Рязанской области произошла смертельная авария

Авария произошла утром в пятницу, 13 января, в 06:55 на 81 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

В Скопинском районе Lada Priora столкнулась с фурой, два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла утром в пятницу, 13 января, в 06:55. На 81 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин» 35-летний житель Ставропольского края на Lada Priora превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «МАЗ», которым управлял 30-летний житель Тамбовской области.

Водитель легковушки и его пассажирка умерли на месте ДТП. Личность пассажирки устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.