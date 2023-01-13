В рязанском УМВД подвели итоги работы за 2022 год

С докладом об итогах деятельности управления за 2022 год выступил замначальника УМВД — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев.

В региональном УМВД состоялось заседание коллегии под председательством генерал-майора полиции Владимира Алая. В нем приняли участие губернатор Павел Малков, начальник регионального УФСБ полковник Алексей Пахолков, зампрокурора Рязанской области старший советник юстиции Алексей Дикарев, начальник регионального УФСВНГ генерал-майор полиции Виктор Лачев, руководитель регионального УФНС госсоветник Российской Федерации второго класса Вячеслав Морозов, а также руководители УМВД, начальники структурных и территориальных подразделений рязанской полиции.

С докладом об итогах деятельности управления за 2022 год выступил замначальника УМВД — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев. Он рассказал, что в 2022 году в регионе провели 38 оперативно-профилактических мероприятий для борьбы с наиболее распространенными преступлениями. В целом криминальная обстановка в Рязанской области не ухудшилась.

Число зарегистрированным преступлений в 2022 году осталось на уровне 2021 года: преступлений против личности зарегистрировали 1 195 (в 2021 году — 1264, меньше на 5,5%), преступлений против собственности граждан — 4373 (в 2021 году — 4441, на 1,5% меньше). Также сократилось количество грабежей (на 23%), угонов транспорта (на 7,5%), мошенничества (на 6,5%), преступлений в сфере миграции (на 8,7%) и преступлений, совершенный с применением оружия (на 30,8%).

Григорьев отметил, что в 2022 году раскрыли тяжких и особо тяжких преступлений больше, чем в 2021 году на 5,5%. Уровень раскрываемости других преступлений остался также не высоком уровне — 62,7%. По этому показателю Рязанская область заняла четвертое место по ЦФО.

В регионе увеличилось количество раскрытых преступлений прошлых лет — с 226 до 270 (показатель увеличился на 19,5%). При этом было раскрыто групповое умышленное убийство семьи из трех человек в Ряжске почти 30-летней давности.

В 2022 году увеличилось количество преступлений, совершенных в сфере информационных технологий — почти четверть всех регистрируемых преступлений (2245 из 9154). По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 26,3% (с 1777 до 2245 в 2022 году), из них тяжких и особо тяжких — на 35,5% (с 1038 до 1406).

Общее число раскрытых преступлений в данной сфере возросло на 16% (с 541 до 628) и составило треть общего количества таких преступлений.

В региональном УМВД активизировали борьбу с преступлениями коррупционной направленности (163 против 91; +79,1%). На три четверти больше выявили фактов взяточничества (96 против 55), в том числе (24 против 12) связанных с получением и дачей (35 против 16) взяток, (12 против 5) — посредничеством во взяточничестве, а также мелкого мздоимства (25 против 22).

Особое внимание уделялось защите от преступных посягательств денежных средств, выделяемых из федерального и областного бюджета на реализацию инвестиционных инициатив и национальных проектов. В ходе этой работы пресечено 32 факта замаскированных хищений и взяток.

Принимались необходимые меры по возмещению причиненного материального ущерба по преступлениям в сфере экономики. Благодаря активному взаимодействию оперативников УМВД и районных отделов полиции со следственными органами возмещено имущества и денежных средств на сумму почти 400 млн рублей.

В 2022 году оперативники пресекли деятельность четырех подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, закрыто 19 наркопритонов. Всего за год правоохранители пресекли более 1340 наркопреступлений, что на 16% больше уровня прошлого года. Из преступного оборота изъято более 322 килограммов наркотических веществ, в том числе 35,4 килограммов наркотиков каннабисной группы и 261 килограммов — синтетического происхождения.

Окончены уголовные дела по 34 преступлениям, совершенным в составе организованных групп и преступных сообществ, в основном по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Всего к уголовной ответственности привлечено 72 члена преступных группировок, в том числе три организатора. Всего в течение года находилось в производстве свыше 7 200 уголовных дел, из них каждое четвертое направлено в суд.

В прошлом году оперативники провели более 650 проверочных мероприятий на стройках, в торговом, аграрном и бытовом секторах в рамках работы с мигрантами. К административной ответственности привлекли почти девять тысяч человек. Депортировано 165 иностранных граждан. В результате в 2022 году было совершено на 9% меньше преступлений миграционной направленности.

В Рязанской области провели более 14 тысяч массовых мероприятий. Для поддержания порядка на них привлекалось почти 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах — с 1726 до 1581 (на 8,4%). Также сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 1521; -3%), и наркотического (17; -5,6%) опьянения. Уменьшилось число криминальных посягательств, совершенных несовершеннолетними (86; -7,5%).

В течение 2022 года в Рязанской области зарегистрировано 1366 (1460; -6,4%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 199 человек погибло, что на 21% больше уровня прошлого года. При этом 1833 человека, что почти на 8% меньше (1985; -7,7%) получили ранения.

Повышенная аварийность транспортного движения фиксируется на федеральной дорожной сети, где зарегистрировано более половины всех погибших (106 из 199, или 53,3%).

За различные правонарушения ПДД в регионе вынесли более двух млн постановлений о штрафах, из них почти 6 300 в отношении пешеходов.

Сократились ДТП по вине пьяных водителей (со 160 до 130, погибло 39 против 44, ранено 174 против 200).

Всего предоставлено гражданам более 600 тысяч государственных услуг, что на 5,6% больше чем годом ранее. По-прежнему наиболее востребованными являются услуги по линии информационно-справочной работы, ГИБДД и в сфере миграции.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен­ных услуг по всем действующим независимым системам контроля в среднем составил — 99,4%.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил высокую результативность работы регионального УМВД, а также поблагодарил сотрудников за конструктивное взаимодействие с правительством области и выразил уверенность, что оно будет расширяться и укрепляться.

Подводя итоги заседания Коллегии, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай от лица руководства УМВД поблагодарил личный состав УМВД за продуктивную работу в очень непростых условиях в 2022 году и выразил уверенность, что в 2023 году рязанская полиция достойно справится с поставленными задачами.

В завершении работы коллегии начальник УМВД генерал-майор полиции Владимир Алай и губернатор Павел Малков наградили отличившихся сотрудников.