В Рязанской области простились со старшим сержантом Сергеем Павловским, погибшим на Украине
Сергей Павловский погиб 20 декабря 2022 года во время специальной военной операции на Украине.
В Михайлове Рязанской области простились со старшим сержантом, водителем гранатометчиком отделения подвоза боеприпасов инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты войсковой части 06414 Сергеем Павловским. Об этом сообщили в официальной группе Михайловского района «ВКонтакте».
Сергей Павловский погиб 20 декабря 2022 года во время специальной военной операции на Украине. Ему было 43 года. У мужчины осталась дочь и родители.
Посмертно рязанца наградили Орденом Мужества, который передали матери погибшего.