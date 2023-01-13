В Рязанской области ожидается сильный ветер и нулевая температура
В субботу, 14 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.
В Рязанской области ожидается сильный ветер и нулевая температура. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В субботу, 14 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -8,-3 градуса. Днем ожидается 0,-5 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что вместо крещенских морозов в столицу придет погодная аномалия.
Также для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.