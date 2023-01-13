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В Рязанской области ожидается сильный ветер и нулевая температура
В субботу, 14 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

В Рязанской области ожидается сильный ветер и нулевая температура. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 14 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -8,-3 градуса. Днем ожидается 0,-5 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что вместо крещенских морозов в столицу придет погодная аномалия.

Также для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.