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В Рязани задержали троих мужчин и женщину, распространявших синтетические наркотики
У рязанцев нашли и изъяли 556 граммов производного N-метилэфедрона и 45 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали троих мужчин и женщину, распространявших синтетические наркотики. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники покупали наркотические средства в даркнете и расфасовывали их по мелким партиям в съемной квартире на улице Октябрьский городок. Группой руководил 24-летний молодой человек, 26-летний мужчина и 19-летняя девушка в ней выполняли роль держателей склада, а их 23-летний подельник общался с закладчиками в мессенджерах.

У рязанцев нашли и изъяли 556 граммов производного N-метилэфедрона и 45 граммов гашиша.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере»).

Троих мужчин из преступной группы заключили под стражу, девушка находится под подпиской о невыезде.