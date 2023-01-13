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В Рязани в школе № 62 у ученицы случился сердечный приступ
Ранее появилась информация, что в школе № 62 ученикам запретили носить теплую одежду, не подходящую по дресс-коду.

В Рязани в школе № 62 у ученицы случился сердечный приступ. Об этом мать девочки сообщила «ВКонтакте».

По ее словам, у ребенка произошел приступ из-за конфликта с директором, запретившей носить школьникам теплую одежду, не подходящую по дресс-коду.

Мать девочки отметила, что с первого класса ребенок учился на отлично, а в этом году появились четверки из-за болезни.

«Много болеет. И не чем-то, а проблемы с сердцем. Это я заставила одеться ее потеплее, потому что ей совсем нельзя мерзнуть. А директор не разобравшись начала на нее кричать. Дочь мне позвонила и сказала, что от такого унижения она начала плакать, что спровоцировало очередной сердечный приступ. Она начала задыхаться от сильной боли в груди. Я приехала и забрала ребенка домой», — написала рязанка.

Женщина добавила, что когда приехала в школу, чтобы забрать дочь, выслушала от директора «лекцию о том, как должны быть одеты ученики».

«Я пыталась объяснить, что каждый ребенок индивидуален и нельзя судить о нем только по внешнему виду и тем более так унижать. Не все дети абсолютно здоровы. После этого передо мной извинились», — добавила она.

Рязанка рассказала, что не стала вызывать скорую, поскольку дочь боится, что ее оставят в больнице.

«Дома я дала ей ее лекарства и к вечеру ей стало лучше. Вот только вновь наутро идти в школу пришлось ее уговаривать», — рассказала мать ребенка.