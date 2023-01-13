В России сохранится отсрочка от мобилизации для многодетных отцов
Продолжит работать и действовать соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре.
В России продолжит действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак написал, что продолжит работать и действовать соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре.
Он отметил, что вопрос отработали с Минобороны, «чтобы прекратить все спекуляции на эту тему».
Ранее появилась информация, что в Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.