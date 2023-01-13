В России сохранится отсрочка от мобилизации для многодетных отцов

Продолжит работать и действовать соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре.

В России продолжит действовать отсрочка от мобилизации для многодетных отцов. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак написал, что продолжит работать и действовать соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре.

Он отметил, что вопрос отработали с Минобороны, «чтобы прекратить все спекуляции на эту тему».

Ранее появилась информация, что в Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов.