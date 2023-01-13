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В России начали производство «Лады Гранты» на метане
Ранее на метане уже выпустили автомобили семейства Vesta и Largus.

В России начали производство LADA Granta на метане. Об этом пишет портал «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

Концерн «АвтоВАЗ» начал производство и продажу биотопливной модификации LADA Granta с газобалонным оборудованием. Ранее на метане уже выпустили автомобили семейства Vesta и Largus.

LADA Granta CNG использует в качестве топлива как природный газ, так и бензин. Газовый баллон объемом 80 литров расположен в багажном отсеке, при этом вместимость багажника составляет 340 литров.

Средний расход — 6,1 кубометр на 100 километров. Уточняется, что полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 км без дозаправки.

Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей.