В России начали производство «Лады Гранты» на метане
Ранее на метане уже выпустили автомобили семейства Vesta и Largus.
В России начали производство LADA Granta на метане. Об этом
Концерн «АвтоВАЗ» начал производство и продажу биотопливной модификации LADA Granta с газобалонным оборудованием. Ранее на метане уже выпустили автомобили семейства Vesta и Largus.
LADA Granta CNG использует в качестве топлива как природный газ, так и бензин. Газовый баллон объемом 80 литров расположен в багажном отсеке, при этом вместимость багажника составляет 340 литров.
Средний расход — 6,1 кубометр на 100 километров. Уточняется, что полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 км без дозаправки.
Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей.