В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения

Водительское удостоверение и СТС можно предъявлять без доступа к интернету.

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна электронная версия водительского удостоверения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Отмечается, что также в приложении появилась цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей.

В ведомстве пояснили, как воспользоваться функцией. Для того, чтобы предъявить электронные документы, необходимо выбрать в приложении «права» или нужное СТС и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу, данные загрузятся автоматически.

Водительское удостоверение и СТС можно предъявлять без доступа к интернету.

Водителям напомнили, что даже при наличии электронных документов пока необходимо иметь при себе «права» в оригинальном виде.