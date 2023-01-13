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В Подмосковье полицейский избил посетителя кафе бутылкой шампанского
Драка произошла в кафе «Патефон» в городе Лобня в конце декабря. Уголовное дело возбудили по статье о легком причинении здоровья.

В Подмосковье полицейский избил посетителя кафе бутылкой шампанского. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Драка произошла в кафе «Патефон» в городе Лобня в конце декабря. Пострадавший мужчина рассказал, что отдыха в заведении с мамой и сестрой. Позже к ним подошел неизвестный и захотел познакомится с сестрой мужчины — ему понравилась как она поет. Когда мужчины вышли покурить, новый знакомый показал удостоверение прапорщика полиции.

Вечер продолжился и мужчина потанцевал с одной из знакомых полицейского. После этого пьяный полицейский подошел к столику, где сидел пострадавший. В руках у него была бутылка шампанского, которой он несколько раз ударил знакомого по голове.

На место вызвали сотрудников полиции, которые задержали своего коллегу.

В канун Нового года нападавший позвонил мужчине с извинениями, но тот их не принял. Уголовное дело возбудили по статье о легком причинении здоровья.