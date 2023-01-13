В Подмосковье мать и сын насмерть отравились угарным газом

Возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье мать и сын насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в Наро-Фоминске. В четверг, 12 января, в квартире на улице Мира нашли тела 44-летней женщины и ее 15-летнего сына. На их телах не нашли видимых повреждений, но были следы отравления угарным газом.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи осмотрели место происшествие вместе с сотрудниками газовой службы и изъяли документы об использовании газового оборудования во всем доме.

Ранее сообщалось, что в Коломне в жилом доме взорвался газ.