В Песочне произошел пожар в гаражном кооперативе

Огонь повредил гараж площадью 40 квадратных метров.

Днем в пятницу, 13 января, Рязани произошел пожар в гаражном кооперативе за «Ледовым дворцом» в Песочне. Об этом сообщил RZN life.

«Пожар в гаражном кооперативе возле ЖК „Северный“ за „Ледовым“», — отметил автор сообщения.

В региональном МЧС сообщили, что вызов поступил в 12:20. Огонь повредил гараж площадью 40 квадратных метров.

На тушение выезжали девять человек личного состава и две единицы техники.