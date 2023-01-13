В Пензенской области на трассе М5 «Урал» в аварии погибли два человека

На 559 километре трассы М5 столкнулись микроавтобус «Луидор» под управлением 55-летнего водителя и грузовик Mercedes, который ехал во встречном направлении.

В Пензенской области на трассе М5 «Урал» в аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 13 января, в 07:45 в Нижнеломовском районе. На 559 километре трассы М5 столкнулись микроавтобус «Луидор» под управлением 55-летнего водителя и грузовик Mercedes, который ехал во встречном направлении.

В аварии погибли два человека — водитель и пассажир микроавтобуса. Еще шесть пассажиров автобуса доставили в больницу с травмами.

Проводится проверка.