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В Минобороны подтвердили освобождение Соледара
Город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий, уточнили в ведомстве.

В Минобороны подтвердили освобождение Соледара. Об этом пишет РИА Новости.

«Вечером 12 января завершено освобождение Соледара, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что взятие города стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Также в Минобороны отметили действия подразделений ВДВ, которые совершили скрытый маневр и блокировали город с северной и южной сторон.

Ранее о взятии Соледара сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным RT, в боях за Соледар ВСУ потеряли 25 тысяч человек.