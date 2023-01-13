В МИД России высказались о прямых переговорах с Украиной

Дипломат отметил, что прямые переговоры — это лучший вариант, поскольку западные посредники часто действуют в своих политических и экономических целях, а также пытаются влиять на ход переговорного процесса.

В МИД России высказались о прямых переговорах с Украиной. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что прямые переговоры — это лучший вариант, поскольку западные посредники часто действуют в своих политических и экономических целях, а также пытаются влиять на ход переговорного процесса.

Полищук также уточнил, что ранее переговоры с украинской стороной были именно прямыми.

«В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — напомнил Полищук.

Ранее в МИД России назвали условия для переговоров по Украине.