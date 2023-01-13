В мэрии рассказали о ремонтных работах на водопроводе в Канищеве

Ранее рязанцы поделились фотографиями затопленного двора на улице Станкозаводской.

В пресс-службе рязанской горадминистрации рассказали, что двор дома № 27 по улице Станкозаводской затопило из-за прорыва водопровода на улице Бирюзова в районе дома № 7 корпус 2.

Ремонтная бригада локализовала повреждение, его устранят до 17:00. Во время работ в жилых домах воду отключать не будут.

Также в мэрии уточнили, что подтопленный участок двора уберут от шуги работники МП «Водоканал».

Ранее рязанцы поделились фотографиями затопленного двора на улице Станкозаводской.