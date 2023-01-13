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В квартире на Станкозаводской после включения отопления прорвало трубу
В управляющей компании жильцам сказали, что «по возможности устранят проблему». Конкретное время и дату там не назвали.

Житель дома на улице Станкозаводской 5/1 сообщил РЗН. инфо о прорыве трубы при включении отопления.

После масштабной коммунальной аварии на Дягилевской ТЭЦ рязанцы несколько дней провели в ледяных квартирах. На четвертые сутки людям вновь подключили отопление, но из-за замершего стояка тепло поступало не во все комнаты.

По словам жителя дома, вечером 12 января приезжала бригада рабочих. Специалисты починили стояк отопления и во все комнаты вернулось тепло. Однако через час произошло ЧП.

«У соседки лопнула батарея. Бригада была неподалеку, поэтому быстро приехала и отрезала батарею. Из-за этого в нескольких квартирах ситуация осталась прежней — в комнатах холодно», — пояснил рязанец.

Собеседник добавил, что в управляющей компании жильцам сказали, что «по возможности устранят проблему». Конкретное время и дату там не назвали.

«Знаю, что специалисты в тот вечер работали с прорывами батарей и в других домах. У них было много вызовов», — заключил мужчина.

Напомним, ночью 9 января в микрорайоне Приокский произошел коммунальный коллапс. Из-за аварии на Дягилевской ТЭЦ без отопления и горячей воды при температуре -20 градусов остались десятки многоквартирных домов. Глобально аварию удалось ликвидировать лишь через пару дней.