В Госдуме заявили, что неслуживших россиян старше 30 лет не будут отправлять на военные сборы

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что неслуживших россиян старше 30 лет не будут отправлять на военные сборы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Заявления об отправке на военные сборы неслуживших россиян старше 30 лет не связаны с реальностью», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев сообщил, что неслуживших россиян старше 30 лет будут отправлять на военные сборы.

Напомним, в России также сохранится отсрочка от мобилизации для многодетных отцов.