В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Об этом в своем Telegram-канале написала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Депутат пояснила, что отсрочка для этой категории граждан отменена, так как в России завершена частичная мобилизация. Так Останина объяснила документ об отмене отсрочки, направленный на подпись начальнику Генштаба
«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — написала депутат.
В октябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из воинских частей отозвали более 9500 мобилизованных многодетных отцов.