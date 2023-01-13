В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Депутат пояснила, что отсрочка для этой категории граждан отменена, так как в России завершена частичная мобилизация.

В Госдуме сообщили об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Об этом в своем Telegram-канале написала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат пояснила, что отсрочка для этой категории граждан отменена, так как в России завершена частичная мобилизация. Так Останина объяснила документ об отмене отсрочки, направленный на подпись начальнику Генштаба В. С. России Валерию Герасимову.

«Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить», — написала депутат.

В октябре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что из воинских частей отозвали более 9500 мобилизованных многодетных отцов.