В Госдуме предложили конфисковывать имущество за оскорбление России и поддержку нацистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что такие высказывания попадают под статьи о призыве к экстремизму и реабилитации нацизма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество за оскорбление России и поддержку нацистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик высказался о россиянах, которые уехали за рубеж, продолжают критиковать Вооруженные силы России и жителей страны.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — пояснил Володин.

Он уточнил, что такие высказывания попадают под статьи о призыве к экстремизму и реабилитации нацизма.

Спикер предложил дополнить соответствующие статьи УК РФ пунктом о конфискации имущества.