В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

Уточняется, что сборы будут организованы после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.

В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет. Об этом URA.RU рассказал член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Депутат уточнил, что сборы будут организованы после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. По его словам, не служивших мужчин старше 30 лет буду привлекать на сборы, чтобы они получили военно-учетную специальность и «не были пушечным мясом».

Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, уточнил депутат. «Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — добавил Соболев.