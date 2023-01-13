В ДТП в Карелии погибла 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова

Лейла Салямова была чемпионом России по хай-дайвингу в 2021 году. Также она была единственной спортсменкой, кому удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

В ДТП в Карелии погибла 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.

Смертельная авария произошла в четверг, 12 января, на 163 километре трассы «Сортавала». В Лахденпохском районе по уточненным данным столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan.

Погибли водитель и пассажир Mitsubishi. Пассажиром оказалась 23-летняя Лейла Салямова, спортсменка по прыжкам в воду с экстремальной высоты. Салямова была чемпионом России по хай-дайвингу в 2021 году. Также она была единственной спортсменкой, кому удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.