В аварии на Южной окружной погиб водитель внедорожника

ДТП произошло в четверг, 12 января, в 17:50 на 186 километре трассы М5 «Урал».

В аварии на Южной окружной погиб водитель внедорожника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 12 января, в 17:50. На 186 километре трассы М5 «Урал» 42-летний рязанец за рулем Hyundai Tucson не уступил дорогу «КамАЗу» и столкнулся с ним. Грузовиком управлял 51-летний местный житель.

В аварии погиб водитель Hyundai. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали медпомощь. Пассажира грузовика доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы опубликовали видео с места ДТП.