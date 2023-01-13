Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
-6°
Сбт, 14
-4°
Вск, 15
-6°
ЦБ USD 67.57 -0.21 14/01
ЦБ EUR 73.11 0.32 14/01
Нал. USD 69.25 / 73.3 13/01 17:15
Нал. EUR 74.01 / 75.5 13/01 16:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
5 707
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
8 792
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
12 673
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
11 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В 2023 году отремонтируют семь рязанских школ
За каждой школой будет закреплен инженер, вместе с ними будут работать депутаты и профильные специалисты.

В 2023 отремонтируют семь рязанских школ. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

Глава горадминистрации провела совещание с директорами школ №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70, где планируется провести ремонт. Бюджет на работы составит почти 600 млн рублей, что почти в три раза больше бюджета прошлого года.

Сорокина заявила, что до 10 февраля уже планируется выйти на торги, до 20 марта — заключить контракты, а с 1 апреля начать работы.

«К учебному году все школы должны быть отремонтированы», — написала мэр.

Она отметила, что все этапы работ будут обсуждаться индивидуально с каждой школой.

«Своим опытом поделились школы, в которых ремонт был в прошлом году, прошлогодний подрядчик обозначил возможные „тонкие места“. На начальном этапе важно досконально прописать какие виды работ в каких помещениях необходимо провести. Скоординировать ремонт инженерных сетей — системы вентиляции, отопления, электропроводки — с общестроительными работами», — рассказала глава горадминистрации.

За каждой школой будет закреплен инженер, вместе с ними будут работать депутаты и профильные специалисты.

«На все объекты буду приезжать», — сообщила Сорокина.