В 2023 году отремонтируют семь рязанских школ

За каждой школой будет закреплен инженер, вместе с ними будут работать депутаты и профильные специалисты.

В 2023 отремонтируют семь рязанских школ. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

Глава горадминистрации провела совещание с директорами школ №№ 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70, где планируется провести ремонт. Бюджет на работы составит почти 600 млн рублей, что почти в три раза больше бюджета прошлого года.

Сорокина заявила, что до 10 февраля уже планируется выйти на торги, до 20 марта — заключить контракты, а с 1 апреля начать работы.

«К учебному году все школы должны быть отремонтированы», — написала мэр.

Она отметила, что все этапы работ будут обсуждаться индивидуально с каждой школой.

«Своим опытом поделились школы, в которых ремонт был в прошлом году, прошлогодний подрядчик обозначил возможные „тонкие места“. На начальном этапе важно досконально прописать какие виды работ в каких помещениях необходимо провести. Скоординировать ремонт инженерных сетей — системы вентиляции, отопления, электропроводки — с общестроительными работами», — рассказала глава горадминистрации.

За каждой школой будет закреплен инженер, вместе с ними будут работать депутаты и профильные специалисты.

«На все объекты буду приезжать», — сообщила Сорокина.