Скопинского предпринимателя оштрафовали за продажу поддельных кроссовок Adidas

Своими действиями бизнесмен нанес ущерб правообладателю на сумму более одного млн рублей.

Скопинского предпринимателя оштрафовали за продажу поддельных кроссовок Adidas. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В марте 2021 года бизнесмен купил в Москве поддельную обувь марки Adidas AG и стал продавать ее в «Скопинском евромаркете».

Оперативники изъяли с торговой точки более 230 единиц товара.

Своими действиями предприниматель нанес ущерб правообладателю на сумму более одного млн рублей.

Также выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).

Суд признал мужчину виновным и учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора — рязанец активно сотрудничал со следствием, также выяснилось, что он имеет на иждивении двух малолетних детей.

Предпринимателю назначили штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей.