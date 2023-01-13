Скопинского предпринимателя оштрафовали за продажу поддельных кроссовок Adidas. Об этом
В марте 2021 года бизнесмен купил в Москве поддельную обувь марки Adidas AG и стал продавать ее в «Скопинском евромаркете».
Оперативники изъяли с торговой точки более 230 единиц товара.
Своими действиями предприниматель нанес ущерб правообладателю на сумму более одного млн рублей.
Также выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).
Суд признал мужчину виновным и учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора — рязанец активно сотрудничал со следствием, также выяснилось, что он имеет на иждивении двух малолетних детей.
Предпринимателю назначили штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей.