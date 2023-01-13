Сбербанк отключит устаревшие версии приложений на смартфонах с 16 января

В Сбербанке добавили, что сообщения о необходимости обновить приложения отправили клиентам с устаревшими версиями.

С 16 января Сбербанк отключит устаревшие версии приложений. Об этом организация сообщила в рассылке, передает РИА Новости .

«Ваше приложение „Сбербанк Онлайн“ перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что изменения коснутся небольшого числа клиентов.

В Сбербанке добавили, что сообщения о необходимости обновить приложения отправили клиентам с устаревшими версиями.

Кроме того, владельцы устройств Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, владельцы с iOS — обратиться в офис банка, а также всем клиентам доступна веб-версия «Сбербанк Онлайн».