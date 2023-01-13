Рязанский минтранс предупредил о возможном затоплении дороги на Заокское и Коростово

Ранее на затопленные под Рязанью поля обратили внимание рязанцы.

Рязанский минтранс предупредил о возможном затоплении дороги на Заокское и Коростово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 13 января.

В минтрансе уточнили, что движение транспорта будет происходить с учетом фактической погоды. В зоне подтопления может оказаться участок дороги «Шумашь — Заокское — Коростово».

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее на затопленные под Рязанью поля обратили внимание рязанцы. А в Лесопарке уже затопило причал.