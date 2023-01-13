Рязанская группа Feelin’s выступила на Первом канале

В эфире программы «Доброе утро» музыканты исполнили песню Jingle Bells в авторской аранжировке Геннадия Филина.

Рязанская группа Feelin’s выступила на Первом канале. В эфире программы «Доброе утро» музыканты поздравили зрителей со Старым Новым годом и исполнили песню Jingle Bells в авторской аранжировке Геннадия Филина.

Также в эфире Первого канала бас-гитарист коллектива Константин Панкратов получил поздравления с днем рождения.

В Рязани Feelin’s выступят в воскресенье, 15 января. Концерт также приурочат к Старому Новому году.