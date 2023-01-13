Рязанка рассказала, что в школе № 62 ученикам запретили носить теплую одежду, не подходящую по дресс-коду

По ее словам, директор провела рейд на наличие школьной формы у учеников. Тех, у кого одежда не соответствовала дресс-коду, она останавливала и фотографировала на свой телефон.

Рязанка рассказала, что в школе № 62 ученикам запретили теплую одежду, не подходящую по дресс-коду. Об этом родительница написала в социальной сети.

По ее словам, директор школы № 62 провела рейд на наличие школьной формы у учеников. Тех, у кого одежда не соответствовала дресс-коду, она останавливала и фотографировала на свой телефон.

«Все это сопровождалось диким криком и ором с ее стороны. Все бы ничего, но одежда «не по форме» представляла из себя теплые кофты и толстовки, которые дети надели на себя из-за того, что в школе очень холодно. В спортзал вообще без куртки зайти невозможно. Но у директора принцип — замерзай, болей, но, будь добр, подходить под тот стиль, который она считает приемлемым. А если пришел в толстовке или кофте, она должна подходить под школьную форму. Но не у всех родителей есть возможность покупать ребенку новые толстовки, чтобы угодить директору. Любого школьника, одетого не по «форме», она отлавливала в коридоре и ставила рядом с учеником в форме и фотографировала на свой телефон, со словами: «Я выложу это на всеобщее обозрение! Пусть все видят какое ты невежество!», — посетовала родительница.

Корреспондент РЗН. инфо связался с руководителем школы № 62 депутатом гордумы Светланой Ворнаковой, которая прокомментировала ситуацию.

«Я человек публичный, поэтому кричать и говорить гадости — не в моем амплуа. Все, что написано преувеличено. О том, что будет холодная погода мы знали давно. В начале учебной четверти в родительских и учительских чатах писали о том, что будет прохладно, нужно одеваться теплее. Но напоминали о существовании формы, поэтому все виды одежды, которые запрещены в школе — свитшоты, свитера и спортивные вещи, можно надевать только на физкультуру», — сообщила Светлана Ворнакова.

Директор считает, что родители идут у детей на поводу и вместо формы покупают одежду, которую хочет ребенок. По ее словам, чтобы ученикам было тепло в школе, допустимы свитера и кофты пастельных тонов. Также она опровергла информацию, что выкладывала фотографии детей без школьной формы в соцсети учебного заведения.

«В основном неуважительно к школе и учителям относятся старшеклассники, поэтому и носят, что считают нужным. Я неоднократно предупреждала учеников о их внешнем виде. В школе до меня было все немного расхалажено, поэтому я не пытаюсь внести что-то новое, а хочу наладить правильную работу образовательного учреждения. Одно из правил — подходящая одежда. Это сильно влияет на процесс обучения», — заключила директор.