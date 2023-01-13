РУСАДА аннулировало золотую медаль Валиевой на чемпионате России 2022 года

Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которую она сдала после чемпионата России в декабре 2021 года. Первое место перешло к уроженке Рязани Александре Трусовой.

РУСАДА аннулировало золотую медаль Валиевой на чемпионате России 2022 года. Об этом пишет РИА Новости-Спорт со ссылкой на релиз Всемирного антидопингового агентства.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства отменил результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России, который прошел в 2022 году.

Причиной стала положительная допинг-проба спортсменки, которую она сдала после чемпионата России в декабре 2021 года.

В пятницу, 13 января, стало известно, что РУСАДА признало Валиеву невиновной, но при этом аннулировало результат.

На втором месте на чемпионате России по фигурному катанию оказалась уроженка Рязани Александра Трусова, на третьем — Анна Щербакова, на четвертом — Аделия Петросян.

Напомним, после Олимпийских игр-2022 в Пекине Камила Валиева заняла четвертое место в личном турнире. Тем не менее сборная России победила в соревнованиях по фигурному катанию.

После того, как стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты соревнований с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела.

Фото соцсети