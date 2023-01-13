Reuters: США начали массовую переброску танков в Восточную Европу

На восточный фланг НАТО перебрасывают танки М-1, Abrams и боевые машины Bradley.

США начали массовую переброску танков в Восточную Европу. Об этом пишет RT со ссылкой на агентство Reuters.

Полковник Роберт Келлам, который курирует операцию с американской стороны, сообщил агентству, что техника пребывает в голландский порт Флиссинген, откуда ее направят в Польшу и Литву.

Уточняется, что на восточный фланг НАТО перебрасывают танки М-1, Abrams и боевые машины Bradley. Всего в порт Нидерландов доставят около 1 250 единиц техники.