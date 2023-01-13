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Путин предложил освободить от воинской службы ортопедов, призванных по мобилизации
Документ опубликовали на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин предложил до 1 февраля освободить от воинской службы протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы России. Об этом сообщил сайт Кремля.

Путин утвердил перечень поручений, сформулированных по итогам заседания СПЧ, состоявшегося 7 декабря 2022 года.

Минобороны совместно с Минздравом и органами власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручили подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности ряда медиков.

«Протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации», — говорится в документе.

Также в нем указано определение потребности в лекарствах и медицинских изделиях, «"включая перевязочные средства, для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции». Кроме того, правительству поручили рассмотреть вопросы о развитии производства протезов, комплектующих для обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, включая тех, кто получил увечья во время СВО.